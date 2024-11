Death Stranding llega a Xbox Series X|S

El 8 de noviembre de 2019, Death Stranding llegó al PlayStation 4, posicionándose como una de las más grandes exclusivas para esta consola. Desde entonces, el trabajo de Kojima Productions ha llegado a PC, por lo que muchos creían que solo era cuestión antes de que los usuarios de Xbox tuvieran la oportunidad de disfrutar de este título. Bueno, esto sucedió sorpresivamente el día de hoy.

Así es, de manera totalmente inesperada, Death Stranding: Director’s Cut llegó a Xbox Series X|S durante las primeras horas del día de hoy, 7 de noviembre, a cinco años de su lanzamiento original en PS4. Lo mejor de todo, es que el juego tiene un 50% de descuento en la Microsoft Store en estos momentos, por lo que podrás disfrutar de esta increíble experiencia sin gastar tanto dinero.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

Xbox Series X|S Edition & Windows PC Edition

On sale today at a special limited time offer of 50% off! ✅

For more details, click here👉https://t.co/rK58feJGDA

Xbox community members, please enjoy👍#DeathStranding #DS_5th pic.twitter.com/pkSSdWVEsu

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) November 7, 2024