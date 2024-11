Pese a una recepción crítica inicial, la primera temporada de la serie live action de One Piece es una de las mejores adaptaciones de Netflix. Con una segunda temporada en camino, muchos quieren conocer más sobre lo que el gigante de streaming tiene para nosotros. Afortunadamente, no solo se han dado a conocer más imágenes de esta producción, sino que Eiichirō Oda, creador del manga, visitó el set de grabaciones y compartió una interesante actualización.

En estos momentos, la producción de la segunda temporada de One Piece se está llevando a cabo en Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Para la sorpresa de muchos, Oda salió de Japón, y visitó la producción. En un comunicado oficial, el mangaka compartió noticias positivas, y alabó el trabajo que Netflix está llevando a cabo. Esto fue lo que comentó:

“¡Ciudad del Cabo es donde se está filmando el live action de Netflix! ¡Pude ver de primera mano el arduo trabajo de tantos miembros del equipo en varios campos! ¿Los sets? ¡Enormes! ¿La atención al detalle? ¡Increíble! ¿El amor del equipo por el proyecto? ¡Fuera de serie! ¿Y la comida? ¡Increíble! Ahora siento un sentido de responsabilidad aún mayor dado mi papel. También logré hablar no solo con el elenco que regresa de la temporada 1, sino también con cada uno de los nuevos miembros del elenco. Mi propia selección de actores se hizo desde Japón a partir de fotos y videos, pero verlos a todos en persona me convenció: ‘¡Fueron absolutamente la elección perfecta!’ ¡El ambiente en el set también fue lo mejor! Créanme, ¡esto superará a la temporada 1! ¡Estén atentos a la temporada 2!”

Junto a esto, Netflix compartió una serie de imágenes de la visita de Oda a la producción de la segunda temporada.

Aunque por el momento no hay una fecha de estreno específica, se espera que la segunda temporada de One Piece supere a lo visto el año pasado. En esta ocasión, Netflix tiene la complicada tarea de adaptar el arco de Alabasta e introducir a múltiples personajes amados por los fans, como Robin, Crocodile y, por supuesto, Chopper. En temas relacionados, Dragon Ball es más redituable que One Piece. De igual forma, puedes conocer más sobre esta producción aquí.

Nota del Autor:

La primera temporada de One Piece fue una buena simplificación de casi 70 capítulos del manga, por lo que será interesante ver qué sucederá con la segunda temporada, considerando que estamos hablando de un arco enorme con múltiples elementos en movimiento.

Vía: IGN