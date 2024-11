Desde su introducción en el 2011, la línea del tiempo de The Legend of Zelda se ha convertido en uno de los temas más controversiales en toda la serie, y con cada nuevo juego, el público quiere saber en qué momento de la historia se lleva a cabo. Ahora, a unos meses de su lanzamiento, Nintendo por fin ha confirmado el posicionamiento de Echoes of Wisdom.

Al llevarse en un Hyrule similar al de A Link to the Past, muchos ya suponían que la aventura de Zelda se llevaba a cabo durante la línea del tiempo en donde Link había sido derrotado al final de Ocarina of Time. Bueno, Nintendo por fin ha confirmado esto, posicionando a Echoes of Wisdom después de los eventos de Tri-Force Heroes y antes del original The Legend of Zelda. Esta es la descripción que ofrece la compañía:

“El héroe Link se propone rescatar a la princesa Zelda, que fue capturada por Ganon. Tras una feroz batalla, Link derrota a Ganon, pero una misteriosa grieta se lo traga. Es como si se lo hubieran llevado… Por todo Hyrule se están formando más grietas misteriosas que se llevan a la gente de Hyrule. Nadie está a salvo, ni siquiera el propio rey y sus consejeros, que también han desaparecido. La princesa Zelda debe emprender una aventura para salvar a su padre, el rey de Hyrule, a la gente y a Link”.

Recordemos que Nintendo se ha comprometido a posicionar a cada juego de la serie dentro de la línea del tiempo. Las únicas excepciones son Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, los cuales están separados de todos los títulos que ya conocemos, debido a que estas dos entregas funcionan como un homenaje a la saga en general, al menos en lo que se refiere a su historia.

Considerando que esta es la tercera vez que visitamos al Hyrule de A Link to the Past, es probable que regresemos a este mapa en una futura entrega. En temas relacionados, así le ha ido al juego en ventas. De igual forma, terminan este título en tiempo récord.

Nota del Autor:

La línea del tiempo fue algo divertido en su momento, pero muchas personas se han tomado esto tan en serio, que ya no es divertido. Nintendo debería pasar un par de años antes de actualizar la historia de Hyrule, y así le da el tiempo al público de posicionar cada juego donde más lo quieran.

Vía: Nintendo