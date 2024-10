Terminan en tiempo récord Zelda: Echoes of Wisdom

Apenas ha pasado una semana del lanzamiento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, y los jugadores ya se pusieron a experimentar para conocer cuáles son los bugs más llamativos para intentar completar este producto en el menor tiempo posible para subir el récord a la página de speedruns. Y ahora, se ha dado a conocer que alguien completo la historia en solitario de la princesa en una cantidad bastante baja de minutos.

Los jugadores han descubierto un fallo significativo que permite completar el juego en menos de una hora. Este error permite teletransportarse directamente al jefe final del juego, lo que ha sido rápidamente aprovechado por la comunidad de speedrunning para reducir drásticamente los tiempos de finalización. Aunque el exploit aún está presente, no se sabe por cuánto tiempo durará antes de que sea parchado. El fallo, detallado por el usuario de Reddit xIceblue, permite a los jugadores deformarse desde la primera mazmorra hasta la final, eliminando un bloqueo suave y permitiendo acabar el juego con tan solo cuatro corazones. El exploit se basa en manipular la habilidad Eco, lo que provoca una superposición de menús tras colocar señales en la cima de los árboles, abriendo el mapa mundial y permitiendo posicionar a Zelda cerca del área final. Sí ya lo terminaste anteriormente, acá un clip de este logro: Echoes of Wisdom game breaking glitch discovered

byu/xIceblue inspeedrun Las imágenes publicadas en redes muestran claramente cómo este no es el comportamiento previsto por los desarrolladores, pero los speedrunners han encontrado en él una oportunidad única para batir récords. Onaku, un conocido speedrunner de Zelda, ya ha logrado completar el juego en 52 minutos y continúa buscando reducir ese tiempo a menos de 50 minutos, lo que muestra el entusiasmo de la comunidad por aprovechar esta oportunidad. Si bien este tipo de fallos suelen ser corregidos en parches posteriores, por ahora, los jugadores han encontrado una manera de disfrutar y desafiar los límites del juego, con lo que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sigue siendo objeto de gran interés en la comunidad de speedrunning. Recuerda que está disponible en Nintendo Switch. Vía: Eurogamer Nota del autor: Yo aún no empiezo el juego y temo que no podré jugarlo pronto. Habrá que esperar hasta noviembre o diciembre para poder jugarlo.