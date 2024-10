Encuentran la forma de jugar como Link en Echoes of Wisdom

Justamente hace una semana se lanzó a la venta uno de los juegos más esperados en Nintendo Switch para este año, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, título en el cual los jugadores podrán manejar de primera mano ni más ni menos que a la princesa del reino de Hyrule. Sin embargo, llama la atención que en los primeros minutos el usuario puede jugar con Link en su versión chibi, haciendo que algunos investiguen si hay manera de pasar toda la aventura como este legendario personaje de Nintendo, o al menos por más tiempo del prólogo.

Así es que mediante un canal de Youtube, se ha compartido un descubrimiento llamativo, en el cual los usuarios han encontrado la manera de usar al guerrero por más tiempo del que se nos permite en una run casual, y todo empieza con un bug que se encuentra de los archivos de guardado. Ya que si se aplica una secuencia al hacer el load después de perder con Zelda, se activa un exploit para usar al elfo, solamente que la exploración se ve perjudicada debido a que no cuenta con las habilidades de Tri.

Aquí el video y los pasos a seguir para usarlo:

Para comenzar, inicia un archivo nuevo y guarda la partida tan pronto como controles a Link al ingresar a las Ruinas de Sudelia. Luego, juega a través de la primera mazmorra y asegúrate de tener el eco del cartel antes de dirigirte a la aldea de Kakariko. Sal por la puerta este, sube a la zona del bosque saltando sobre los árboles y mantén a un enemigo cerca o recuerda su ubicación. Coloca un cartel en la parte superior de un árbol, golpéalo mientras lo lees y abre el menú simultáneamente. Mueve el minimapa y deja que un enemigo te mate para llegar a la pantalla de Game Over. En esta pantalla, selecciona la partida guardada de las Ruinas de Sudelia y presiona rápidamente Arriba + A cuando la pantalla se oscurezca. Si el truco funciona, controlarás a Link en lugar de a Zelda, y podrás usar sus armas como la espada, el escudo, las flechas y las bombas.

Se recomienda probar este bug lo antes posible, ya que seguramente en poco tiempo este error será parcheado por Nintendo, a menos que el usuario decida jugar sin instalar nada.

Recuerda que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom está disponible en Switch.

Vía: Youtube

Nota del autor: Sin duda habrá que probar este bug antes de que lo arreglen, porque después de pierde para la posteridad. Al menos ya lo tienen en video.