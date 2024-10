James Gunn confirma nueva película animada de DC

Estamos en una época de descanso para la compañía DC si hablamos de su universo de películas canónicas, dado que en este momento James Gunn y su equipo está trabajando en el nuevo inicio de Superman, el cual hasta este momento pinta para retomar el vuelo. Mientras tanto, el propio director de la empresa en cuanto a las cintas, ha dado buenas noticias para quienes desean tener nuevo material de estos amados personajes pero en la parte de animación en tres dimensiones.

La compañía ha dado luz verde a Dynamic Duo, una nueva película animada que explorará las primeras aventuras de Batman junto a los Robins, Dick Grayson y Jason Todd. Este proyecto marcará la primera colaboración entre DC Studios y WBPA, y será dirigido por Arthur Mintz, cofundador de Swaybox. La trama se centrará en la relación entre los jóvenes Robins, dos huérfanos que, pese a ser amigos cercanos, se verán divididos por sus distintas visiones del futuro.

La película está escrita por Matthew Aldrich, guionista de Coco y Lightyear, y destacará por su uso de una técnica innovadora llamada “Momo Animation”, que combina CGI, stop-motion y actuaciones en vivo en tiempo real. Esta nueva forma de animación promete ofrecer una experiencia visual única, enfocándose en las emociones y actuaciones de los personajes. Entre los productores del proyecto se encuentran figuras clave como James Gunn, Peter Safran y Matt Reeves, aunque la película no estará conectada con el universo de The Batman.

Swaybox Studios developed the tech “Momo animation,” which is a cross between CGI animation, stop-motion, & live-action real-time performance.

Here’s a general idea what ‘DYNAMIC DUO’ will look like. pic.twitter.com/sHCr93uR23

— DC Film News (@DCFilmNews) October 1, 2024