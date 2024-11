Combinan los mundos de Astro Bot y Super Mario

Este año Sony sorprendió con el lanzamiento de Astro Bot, juego desarrollado por Team Asobi que ha sorprendido bastante a propios y extraños, trayendo de regreso ese sentimiento de los plataformeros de antaño que recuerdan a la época donde se daban los primeros pasos en el 3D. De hecho, mucho se le comparó con el universo de Super Mario, lo cual hizo a los fans cómo luciría una colaboración entre estas dos franquicias.

Un fanático y desarrollador independiente, conocido como HotzTendo, ha creado un proyecto que mezcla de dichos universos. Este título no oficial, llamado Astro Bot X Nintendo World, combina elementos característicos de ambos mundos, desde la jugabilidad hasta enemigos emblemáticos y localizaciones como el Castillo de Peach. Un video preliminar ya muestra al personaje Astro Bot interactuando con un Goomba en escenarios familiares de los juegos de Mario.

El concepto ha generado un gran interés entre los jugadores, quienes destacan la creatividad detrás del proyecto. Sin embargo, también ha despertado preocupación debido a las estrictas políticas de Nintendo y Sony respecto al uso no autorizado de sus propiedades intelectuales. Ambas compañías tienen un historial de tomar acciones legales rápidas para proteger sus franquicias, lo que pone en duda el futuro de este juego hecho por fans.

Aquí lo puedes ver:

Astro Bot X Nintendo World (ASxNW) was going to be a side-project; but after seeing my first post blown up, thanks to @master_s9, @Roc6d, @_SnakePlissken1 for reposting… I'm all fired up to continue on this daily!

Day 3 update; this will be the first stage/intro to the game pic.twitter.com/SFbful8JxE

— HoTsHoTz79 (@HotzTendo) November 12, 2024