¡Aquí te decimos cómo conseguir GRATIS Quake II en PC!

Quake es una de las series legendarias de la PC. El segundo título en la serie normalmente es considerado el mejor de la trilogía original, y si nunca has tenido la oportunidad de disfrutar de este juego, este es tu momento. Como parte de las celebraciones de QuakeCon@Home, Bethesda está regalando Quake II.

Sin embargo, esta promoción no es para siempre, debido a que solo tienes 72 horas, es decir, hasta el próximo viernes, para reclamar Quake II sin costo alguno. Lo único que necesitas es descargar el launcher de Bethesda en tu PC y registrarte. Después de realizar estos paso, podrás redimir tu copia gratuita.

THANK YOU! The total is in, and you raised over $30,000 during #QuakeCon at Home for @NAACP_LDF, @DirectRelief, @TrevorProject, and @UNICEF!

As a thank you, we'll be unlocking Quake II on 8/12 and Quake III on 8/17, free for 72 hours each on the Bethesda net Launcher. pic.twitter.com/dfNM6F1qaH

