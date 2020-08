343 Industries pide disculpas por el retraso de Halo Infinite

Cuando uno piensa en Xbox, es inevitable pensar en Halo como la saga insignia de la compañía. Ayer que se hizo oficial el retraso de la nueva entrega, Halo Infinite, se sacudió la industria de los videojuegos, en especial Microsoft debido a la próxima guerra de consolas que se avecina y el impacto que esto tendrá con el lanzamiento del Xbox Series X.

El retraso anunciado el día ayer generó en los fans mucho enojo y desilusión, pues se contemplaba como ya sabemos, Infinite era considerado el título principal de lanzamiento de Xbox Series X. Ante este panorama, la fundadora y directora de 343 Industries, Bonnie Ross se pronunció en el siguiente tweet:

I know we disappointed many fans this holiday and I apologize. Thank you for your support and understanding today. https://t.co/bnrK4UcimY

— Bonnie Ross (@PlutonForEver) August 12, 2020