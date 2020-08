Recrean circuito de Mario Kart en Breath of the Wild

A pesar de que The Legend of Zelda: Breath of the Wild salió hace poco más de tres años, los fans del juego siguen sorprendiéndonos con unas ingeniosas creaciones. El más reciente proyecto combina la adrenalina de Mario Kart con la motocicleta de Link y el resultado es simplemente asombroso. Aquí lo puedes ver en acción con este video.

Waikuteru, el responable del proyecto, es un modder que aprovechó su conocimiento tecnológico para crear un modo de juego totalmente nuevo dentro de Breath of the Wild, que tal y como puedes ver, parece sacado directamente de Mario Kart.

Como dije anteriormente, este es uno de muchos otros proyectos allá fuera hechos por fans en los que podemos ver un impresionante nivel de creatividad. Recientemente también salió a la luz este sensacional póster que transforma a Link y Zelda en personajes de Studio Ghibli. O si prefieres algo más caótico, también puedes ver cómo luce Breath of the Wild con 30 mods corriendo al mismo tiempo.

Fuente: Waikuteru