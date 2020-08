Reimaginan a Breath of the Wild con el estilo de Studio Ghibli

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha inspirado muchos creativos proyectos de los fans desde su lanzamiento hace tres años, y uno que ha llamado la atención de la comunidad recientemente tiene que ver con Studio Ghibli y el característico estilo de animación que tienen todas sus películas.

Por medio de Twitter, el talentoso artista conocido como BigSkyCastle ha publicado un increíble póster donde podemos ver a Link y Zelda reimaginados como personajes de Studio Ghibli. Chécalo por ti mismo a continuación:

Esta no es la primera vez que vemos algo similar. A finales del mes pasado otro brillante artista compartió esta ilustración de Kratos y Atreus caracterizados como personajes de Studio Ghibli, similar a lo que pasó con el roster de Avatar: La Leyenda de Aang.

Fuente: BigSkyCastle