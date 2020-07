¿Kratos en el mundo de Studio Ghibli? Una ilustración lo hace realidad

Kratos es uno de los personajes más populares en la industria de los videojuegos. Su diseño es bastante reconocible y logra encapsular su personalidad fácilmente. Ahora, un fan ha decidido tomar esta idea y llevar a nuestro asesino de Dioses favorito a un territorio poco explorado, el mundo animado de Ghibli.

Así es, gracias al increíble trabajo de un artista conocido como Lap Pun Cheung, Kratos, así como su hijo, Atreus, son transportados al universo de Studio Ghibli y cuentan con un rediseño que, a pesar de ser algo diferente, logra encapsular la esencia de estos dos personajes.

Como pueden ver, aunque claramente se logra apreciar una inspiración por las obras de Hayao Miyazaki, no vemos una copia de algún personaje de Studio Ghibli pero con la ropa de Kratos, lo cual es bastante interesante. En temas relacionados, así se ven los personajes de Avatar en el mundo de Studio Ghibli. De igual forma, aquí puedes ver el primer adelanto de Aya and the Witch, la primera película completamente animada en 3D CGI del estudio.

Vía: Lap Pun Cheung