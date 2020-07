Así de caótico luce Breath of the Wild con 30 mods

Hemos visto unos mods bastante geniales de The Legend of Zelda: Breath of the Wild a lo largo de los años. Tan solo la semana pasada, vimos al Lon Lon Ranch de Ocarina of Time implementado dentro del juego, y alguien incluso metió a Samus y su Gunship, pero nada se compara con el caos que estás a punto de presenciar.

El streamer, PointCrow, recientemente se embarcó en una aventura a través de Hyrule con 29 mods diferentes corriendo al mismo tiempo. Cada uno de ellos es tan descabellado como creías, transformando al juego en algo totalmente irreconocible, desde el entorno, hasta los objetos y al propio Link.

En el video puedes ver a una amplia variedad de personajes de Nintendo, incluyendo Goombas, Charizard, Dry Bowser, y Zant. Link es transformado en lo que únicamente puede ser conocido como ‘Lonk’, reemplazando a la Master Sword con una baguette, así como el Ganso de Untitled Goose Game. Por supuesto, el Switch de este usuario debe estar al borde de reventar.

Recientemente surgió la noticia de que Breath of the Wild 2 posiblemente estaba cerca de llegar al mercado, pero parece que la información fue incorrecta y acá puedes conocer más al respecto.

Fuente: PointCrow