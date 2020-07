Actores de doblaje de Breath of the Wild 2 mencionan que su trabajo ha finalizado

Después de que Nintendo reveló que The Legend of Zelda: Breath of the Wild tendrá una secuela durante E3 2019, la compañía ha mantenido en secreto cualquier tipo de información oficial sobre este desarrollo. Sin embargo, es posible que el lanzamiento de este juego esté más cerca de lo que se podría llegar a pensar.

Recientemente, los actores de voz Marcel Navarro y Nerea Alfonso, Revali y Zelda respectivamente en el doblaje de Breath of the Wild en España, fueron entrevistados en el podcast Un café con Nintendo, en donde Navarro mencionó que ya habían terminado su trabajo en la secuela en desarrollo.

Esto no significa que el desarrollo de Breath of the Wild 2 ha finalizado, aunque, como lo señala VGC, la actuación de voz localizada suele ser una de las tareas finales para los departamentos de diseño de audio de juegos. De esta forma, es posible que lanzamiento de esta secuela está más cerca de lo que se podría llegar a pensar.

Sin planes oficial para un Nintendo Direct, aunque rumores apuntan a que se llevará a cabo una presentación en julio, aún es un misterio cuándo veremos algún tipo de novedad oficial referente a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Vía: GameReactor