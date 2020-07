No, el Xbox One no ha sido descontinuado

El día de hoy por la mañana surgieron varios rumores de que el Xbox One iba a ser descontinuado por Microsoft, y aunque eventualmente eso es algo que sí va a pasar, aun le queda mucha vida a esta consola. Respondiendo a estos rumores, un ejecutivo de Microsoft confirmó que el Xbox sigue estando disponible en estos exactos momentos.

Muchos de los reportes sobre su posible descontinuación provenienen de Amazon US, donde algunas consolas Xbox One S y Xbox One X estaban clasificadas como un artículo “descontinuado”. Sin embargo, Dan Tavares, del departamento de planeación de negocios en Xbox, explicó por qué había estado pasando esto:

Xbox One S is very much still available, we just changed SKU numbers. Amazon is just messy in how they show products.

— Dan Tavares (@HonestHippo) July 4, 2020