TLOU II ya tiene cerca de 60 mil reseñas positivas en Metacritic

Como seguramente recordarás, The Last of Us Part II sufrió del infame review bombing pocas horas después de su lanzamiento. Miles de usuarios atacaron al juego en Metacritic, y en algún punto su calificación bajo hasta un 3.0. Ante esto, el portal de críticas tuvo que hacer algo al respecto, y tras implementar una posible solución, lo nuevo de Naughty Dog ya se ha recuperado, y de hecho, más que eso.

Al momento de redactar esta nota, The Last of Us Part II tiene poco más de 120 mil “reseñas” de usuarios que en promedio dan una calificación de 5.3, que por supuesto sigue siendo muy baja a comparación del 94 que le otorgó la crítica especializada. Sin embargo, de todas estas reseñas, casi 60 mil son positivas, convirtiendo a esta secuela en el juego con más calificaciones positivas de todo lo que ha hecho Naughty Dog recientemente.

Por medio de Twitter, el director del juego, Neil Druckmann, reveló que TLOU II tiene más reseñas positivas que todos los proyectos recientes del estudio combinados:

Holy moly. #TheLastofUsPartII has more positive user reviews than Uncharted Collection, Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy, and The Last of Us Remastered COMBINED! Love that passion! 😘 pic.twitter.com/Hyx1D00ElM — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 9, 2020

“The Last of Us Part II tiene más más reseñas positivas de los usuarios que Uncharted Collection, Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy, y The Last of Us Remastered COMBINADOS. Me encanta esa pasión.”

Aunque la medida impuesta por Metacritic es el primer paso para terminar con el infame review bombing, en realidad solo se trata de una solución parcial para un problema que nos va a estar acompañando por muchísimos años.

Fuente: Neil Druckmann