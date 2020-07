Director de God of War prefiere juegos más caros con menos microtransacciones

De acuerdo con NBA 2K21, los juegos de PlayStation 5 y Xbox Series X podrían ser más costosos que los actuales. El simulador de básquetbol tiene un precio de $70 dólares para las nuevas consolas, a comparación de los $60 dólares tradicionales que hemos pagado durante años. Cory Barlog, director de God of War, cree que esta decisión es la correcta para los publishers, ya que él prefiere precios más altos en lugar de microtransacciones.

Por medio de Twitter, Barlog publicó lo siguiente:

games need to go up in price. I prefer an initial increase in price to the always on cash grab microtransaction filled hellscape that some games have become.

— Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) July 8, 2020