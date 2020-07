Nintendo revelará gameplay del siguiente Paper Mario y un nuevo juego de WayForward mañana

A pesar de que Nintendo no tiene planes para realizar un Direct en un futuro, eso no significa que no tienen un par de sorpresas para nosotros. El día de hoy se ha revelado que mañana, 10 de julio, se llevará a cabo una presentación especial de Nintendo Threehouse Live, en donde veremos más gameplay de Paper Mario: The Origami King, y será revelado un nuevo juego de WayForward.

Check out gameplay of the upcoming game #PaperMario: The Origami King tomorrow 7/10 at 10am PT on #NintendoTreehouseLive | July 2020. Plus, we'll feature a first reveal and gameplay for a title in a franchise new to developer WayForward!https://t.co/pWziqZZPd3 pic.twitter.com/ZeubOStUtD

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 9, 2020