“Hay más acción de River City Girls en camino”, afirma WayForward

El día de hoy se llevó a cabo el Limited Run Games Showcase, una conferencia virtual en donde la compañía reveló un par de juegos que recibirán un lanzamiento en Nintendo Switch y PlayStation 4 en formato físico. Aunque la presentación estuvo llena de este tipo de anuncios, WayForward nos sorprendió al insinuar que algo relacionado con la serie de River City Girls está en camino.

Aunque la primera idea que nos viene a la mente es otra edición física de River City Girls, WayForward parece insinuar que algo más está en camino. ¿Acaso una secuela ya está en desarrollo?. Después de esta pequeña aparición, la compañía mencionó que “hay más acción de RCG en camino”. Esto fue lo que comentaron en Twitter:

Great news, River City Girls fans! We're thrilled to confirm that, as mentioned on @LimitedRunGames' LRG3 stream, more RCG action is on the way! We don't have any more details to share at this time, but stay tuned for updates in the future! pic.twitter.com/NY66kLl2aa

— WayForward (@WayForward) July 8, 2020