World of Warcraft: Shadowlands ya tiene ventana de lanzamiento

Shadowlands es la siguiente gran expansión para el mundo de World of Warcraft. Aunque sabemos de la existencia de este contenido desde el año pasado, Blizzard no ha revelado cuándo llegará exactamente este contenido. Afortunadamente, durante la transmisión en vivo del día de hoy de WoW, se ha revelado una venta de lanzamiento para Shadowlands.

Durante esta presentación se reveló que World of Warcraft: Shadowlands por fin dejará el estado alpha y comenzarán las pruebas beta la siguiente semana. De esta forma, más jugadores podrán unirse para probar el título. De igual forma, los desarrolladores incitaron al público de compartir sus opiniones y de esta forma ayudar con todo el trabajo que aún queda por hacer.

Gracias a la fase beta, el límite de nivel se reducirá hasta 60 y los usuarios podrán tener su primer acercamiento al endgame. Los usuarios también podrán conocer más sobre los cuatro Covenants y como se desbloqueará contenido exclusivo de cada facción de acuerdo con el camino que se haya seleccionado.

Ahora, la pegunta aquí es: ¿cuándo llegará World of Warcraft: Shadowlands? Bueno, la respuesta sigue sin ser clara. Aunque no se proporcionó una fecha de lanzamiento en específico, Blizzard mencionó que esta expansión estará disponible en otoño de este año, y no hay planes para retrasar la fecha de lanzamiento. Con suerte, durante Gamescom la fecha exacta será revelada.

Por si fuera poco, se ha revelado que World of Warcraft: Shadowlands contará con una edición de colección, la cual tendrá un precio de $119.99 dólares, e incluirá un libro de arte de la expansión, un tapete para el mouse, un set de pines, aparte de contenido digital, como la banda sonora del juego, 30 días de tiempo dentro del juego y una nueva mascota, así como mucho contenido digital. Si eres fan de WoW, te dará gusto saber que ya puedes pre-ordenar este paquete.

En temas relacionados, la música de WoW ya está disponible en Spotify. De igual forma, más de 74 mil jugadores han sido banneados de este MMORPG por tramposo.

Vía: World of Warcraft