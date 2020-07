“Las ventas de Persona 5 Scramble superaron expectativas”, Atlus

Desde que Joker se unió al roster de Super Smash Bros. Ultimate, ha habido muchas peticiones dirigidas hacia Atlus para lanzar Persona 5 en Nintendo Switch. Aunque todavía no hay señales de que esto vaya a suceder, el spin-off de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, ya está disponible en la consola híbrida, pero únicamente en Japón.

Durante su más reciente reporte financiero, Atlus reveló que Persona 5 Scramble ya había superado expectativas de ventas para el año fiscal actual. Desafortunadamente, no compartió cuánto vendió en cada sistema ni la cifra total. La buena noticia es que esto podría incentivar a sus desarolladores para lanzar The Phantom Strikers en nuestra región. Tengamos en cuenta que hasta ahora no hay información oficial que confirme su lanzamiento, y lo último que supimos es que Atlus estaba seguía considerando una posible localización.

Esperemos que la recepción positiva de ventas hacia The Phantom Strikers en Japón abra las puertas para que más juegos de Persona lleguen a Switch. Recuerda que si ya terminaste Persona 5 y te quedaste con ganas de jugar otra entrega en la franquicia, puedes disfrutar de Persona 4 Golden en Steam.

Fuente: Persona Central