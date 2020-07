¿Qué? Nintendo quería rediseñar a Pikachu como un “tigre con grandes senos”

Durante su desarollo, los videojuegos son propensos a sufrir una infinidad de cambios, y por lo general, lo que vemos reflejado en el producto final es el resultado de enormes sesiones de lluvias de ideas, artes conceptuales, y diseños que eventualmente nunca vieron la luz del día. En el caso del lanzamiento de Pokémon Azul y Rojo para Norteamérica, Nintendo le pidió a Game Freak que hicieran un ligero cambio en Pikachu... al convertirlo en un “tigre con enormes senos”.

En el más reciente episodio del canal de YouTube, DidYouKnowGaming, se revelaron unos comentarios realizados por el CEO de Pokémon GO, Tsunekazu Ishihara. En dichos comentarios, se habla sobre el cambio que la gente de Nintendo of America solicitó a Game Freak, y entre ellos, el bizarro rediseño de Pikachu:

“En su momento, se creía que los niños americanos jamás querrían jugar algo con mucho texto, así que pensamos que Pokémon solo tendría un 10% de posibilidades de ser exitoso fuera de Japón… La primera vez que mostramos algunos Pokémon en Estados Unidos, se nos dijo que eran demasiado tiernos. El personal de América envió sus propuestas para algunos rediseños, pero no podíamos creer el tipo de cosas que habían enviado. Convirtieron a Pikachu en algo como un tigre con grandes senos, parecía un personaje del musical Cats. Cuando les pregunte, ‘¿cómo se supone que esto es Pikachu?’, me dijeron, ‘mira, ahí está su cola.’ En serio, esas eran el tipo de cosas que nos estaban enviando.”

No se menciona específicamente quién estaba detrás de los rediseños, pero la buena noticia es que Game Freak se opuso ante la idea y conservaron al tierno y adorable Pikachu que seguimos viendo hoy en día.

Fuente: DidYouKnowGaming