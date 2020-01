Aquí te decimos cómo capturar un Galarian Slowpoke en Sword and Shield

Hay un nuevo Pokémon disponible en Sword and Shield en estos momentos, y se trata de la versión Galar de Slowpoke, que fue añadido al juego después del Pokémon Direct de hoy. Afortunadamente, es bastante sencillo encontrarte con uno de estos, pues por el momento, solo hay un lugar dónde hallarlo y aquí te decimos cuál es.

Algunos usuarios incluso ya lograron encontrar la variante Shiny de este pokémon, pero antes de enfocarte en eso, primero deberás dirigirte a Wedgehurst Station. Dependiendo de cuál versión del juego tengas, te encontrarás con un NPC diferente ahí; Klara en Sword o Avery en Shield. Después de hablar con este individuo, te encontrarás un Slowpoke de Galar merodeando por ahí, listo para ser capturado.

Capturar al Slowpoke es la parte fácil, porque lo siguiente requerirá bastante paciencia. No está claro si es posible obtener la variante Shiny en este encuentro, así que si no quieres tener que estar reiniciando el juego constantemente, la opción más fácil es encubar uno.

Llévate tu nuevo Slowpoke de Galar a un criador y déjalo junto a un Ditto, ya que por ahora es el único otro pokémon disponible al menos hasta que salgan las expansiones. Para mejores resultados, asegúrate de tener un Shiny Charm en tu inventario para mejorar las posibilidades de obtener este tipo de variantes, en los muchos, muchos huevos que estarás incubando. Un afortunado usuario en Twitter ya logró conseguirlo.

