Obten Sundered Eldritch Edition gracias a la Epic Games Store

Después de un gran cierre de año con juegos gratuitos cada día, la Epic Games Store ha regresado a su programación semanal de un título al 100% de descuento cada semana. En esta ocasión: Sundered Eldritch Edition.

Sundered es un videojuego de metroidvania desarrollado y publicado por el estudio canadiense Thunder Lotus Games, el cual salió originalmente para PC y PS4 en 2017. Esta versión es la más completa del juego y ofrece algunas nuevas áreas que explorar que no estaban en el juego original. El juego también ofrece cooperativo para hasta cuatro jugadores.

Sin embargo, Sundered Eldritch Edition no estará disponible gratuitamente para siempre. Sólo tienes hasta el 16 de enero para descargarlo y agregarlo a tu gigantesca librería de juegos virtuales.

— Epic Games Store (@EpicGames) January 9, 2020