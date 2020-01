[ACTUALIZADA] El demo de FFVII Remake no llegará en marzo

ACTUALIZADA:

Por medio de Twitter, el Jefe de Información para GameSpot, Tamoor Hussain, informó que todo se había tratado de un error por parte de uno de los editores del sitio, y la información ahora ha sido corregida para reflejar lo que realmente se quería comunicar.

This was an incorrect assumption by one of our editors. The piece has been updated to reflect that.

— Tamoor Hussain (@tamoorh) January 9, 2020