Aquí los primeros detalles del nuevo juego de X-Men

A principios de año, durante la convención de GAMA Expo, se reveló oficialmente Marvel: Age of Heroes X-Men, un juego de mesa que, como su nombre lo indica, está protagonizado por los mutantes que tanto amamos. De esta forma, recientemente se dieron a conocer más detalles sobre esta esperada experiencia social.

De acuerdo con ICV2, los jugadores pasarán su turno reuniendo recursos y reclutando aliados para que puedan causar daño a varios villanos. Cada personaje tendrá diferentes habilidades mutantes únicas que se pueden usar en el juego, y los participantes podrán realizar tres acciones únicas en la partida.

Junta a esto, se confirmó que Marvel: Age of Heroes X-Men contará con la participación de Cyclops, Jean Grey, Wolverine, Storm, Forge, Lockheed, Jubilee, Gambit y Rogue, los cuales están representados por figuras de plástico en 2D.

Marvel: Age of Heroes X-Men está siendo diseñado por Rodney Thompson, conocido como el creador de Lords of Waterdeep, un juego ambientado en la ciudad de Waterdeep de Dungeons & Dragons. Junto a esto, Thompson también ha diseñado varios juegos inspirados en Dungeons & Dragons, como Tyrants of the Underdark.

Por su parte, se espera que Marvel: Age of Heroes X-Men esté disponible el último cuarto de 2022. En temas relacionados, filtración nos da el primer vistazo al villano de Ironheart. De igual forma, Giancarlo Esposito habla sobre interpretar al Profesor X en el MUC.

Vía: ICV2