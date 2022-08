Se filtra al gran villano de Ironheart

Durante el primer tráiler de Black Panther: Wakanda Forver, se nos dio el primer vistazo a Ironheart, a cargo de Dominique Thorne. Junto a esto, se espera que en otoño de 2023 esté disponible la serie protagonizada por este personaje. De esta forma, las filtraciones de Ironheart han comenzado a circular en internet, y una de estas por fin nos da un vistazo a uno de los grandes villanos que tendrá el MCU en el futuro.

Recientemente, se filtraron un par de imágenes del set de grabaciones de Ironheart, en donde se ha revelado que The Hood, interpretado por Anthony Ramos, reconocido por su participación en el musical de Hamilton, será el antagonista de esta serie para Disney+. Junto a esto, podemos ver al actor con su traje de los cómics.

BREAKING: First look at Anthony Ramos as The Hood in #Ironheart ! pic.twitter.com/1zsfhTF0zO

— Ironheart News ‎ (@ironhnews) August 8, 2022