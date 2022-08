Todas las películas que vemos sufren de uno o varios cambios a lo largo de su producción. Ya sea que el guion es modificado a la marcha, o ciertas escenas son eliminadas en el proceso de edición. Este también es el caso de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cinta de la cual recientemente se reveló que uno de los personajes más importantes de la primera cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch iba a tener una brutal muerte.

Por medio de los comentarios del director que se encuentran en Blu-ray de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se dio a conocer que el Karl Mordo que forma parte del universo principal del MCU, iba a ser asesinado por Scarlet Witch al inicio de la secuela. Incluso hay un storyboard en donde se revela que la cabeza decapitada de este personaje iba a ser usada para intimidar a Doctor Strange.

Al respecto, esto fue lo que comentó Sam Raimi, el director, sobre la decisión de eliminar estas escenas:

“Había pasado por muchas batallas. Cojeaba. Y él perseguía a la Bruja Escarlata para tomar su poder porque sabía que ella era oscura y [estaba] terriblemente corrompida por el Darkhold. Y ella lo mató y le cortó la cabeza y se la enseñó al Doctor Strange en una escena posterior”

Por su parte, esto fue lo que comentó Michael Waldron, uno de los guionistas:

“Fue una gran escritura, pero ralentizó demasiado el comienzo, así que tuvimos que perderlo. Sí, esa fue una escena divertida que simplemente no tenía cabida en el filme. Pero fue genial que ella le cortara la cabeza justo a la mitad de las orejas, [cuando] estaba a punto de decir: ‘Todo pasa factura’”.

Al final del día, el único Karl Mordo que vimos en la película fue el que forma parte de los Illuminati y el universo 838. En temas relacionados, parece que la segunda temporada de Moon Knight ya está en marcha. De igual forma, Avengers: Secret Wars no será la historia que muchos conocen.

Vía: Sam Raimi.