Revelan imagen del próximo Tekken

Este fin de semana se llevó a cabo la EVO 2022, celebración en la que los jugadores más destacados de lanzamientos de peleas se reúnen para saber quién es el mejor, entre los títulos estuvieron presentes Street Fighter V, King of Fighters XV, Dragon Ball FighterZ, entre otros. No obstante, uno de los que más dio sorpresas fue Tekken.

Mediante un avance en el que se nos mostraba la actualización más reciente del séptimo juego, fue que Bandai Namco soltó un teaser en el que se ve a Kazuya en el ending de la primera entrega para PlayStation y Arcades. Y tras esto se dio un salto hacia un modelo del personaje más moderno, uno que es superior al del siete.

Aquí lo puedes ver:

Ready your fists for more 👊

📣 A free update with battle balance adjustments will be implemented in #TEKKEN 7

🗓 The Global Finals of the #TWT2023 will be held on February 4-5, 2023 in Amsterdam

…watch until the end! pic.twitter.com/47cMCc0VXI

