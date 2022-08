Uno de los principales enfoques de Xbox durante los últimos años, ha sido el llevar sus juegos, y los de varios desarrolladores third party, a las manos de todos los jugadores posibles. Como seguramente ya lo saben, esto va más allá de solo tener una consola. Gracias a Game Pass, cualquiera con una PC o dispositivo móvil puede acceder a una gigante librería de títulos por medio de la nube. Ahora, esto ha llegado a un nuevo nivel, ya que con una televisión Samsung Neo QLED ahora puedes acceder a la aplicación de Xbox Game Pass y disfrutar de cientos de títulos sin la necesidad de un hardware específico, y todo lo que requieres es una conexión a internet y un control. Sin embargo, aún queda una duda: ¿qué tal corre esto? Bueno, recientemente tuvimos la oportunidad de probar esta nueva forma de jugar en acción, y aquí te decimos si vale la pena.

Antes que nada, es importante dejar en claro que no cualquier televisor de Samsung es compatible con la aplicación de Xbox Game Pass. Necesitas una QLED de 2022. El modelo más recomendado es la QN90 de 43 y 50 pulgadas, la cual tiene un precio de $19,999 pesos en su modelo base, aunque hay otras opciones que esta compañía tiene para ti. Junto a esto, es necesario una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate. Pagar por el servicio básico no será suficiente en esta ocasión. Por último, aunque es recomendado un control de Xbox, como el Elite 2, cualquier control con bluetooth es compatible, por lo que incluso podrás usar el DualSense del PS5 sin problema alguno.

Una vez cumplidos con estos requisitos, podrás disfrutar de un extenso catálogo de juegos en tu televisión sin tener que tener un hardware específico gracias al Cloud Gaming. Actualmente, toda la selección que se puede encontrar en Xbox Game Pass no está disponible, solo una parte, pero aun así puedes disfrutar de juegos como Forza Horizon 5, As Dusk Falls, Assassin’s Creed Origins, e incluso Fortnite, y muchos más, ya forma parte de este catálogo.

Sin embargo, la gran pregunta es: ¿qué tal corren estos juegos? Para la sorpresa de muchos, incluso la mía, bastante bien. El objetivo de este experimento es ofrecer una experiencia que logre correr juegos a una alta resolución y 60fps, siempre que esto sea posible. Sin embargo, en la sesión en la que estuve presente solo uno de estos objetivos logró cumplirse. En esta ocasión probé Fortnite, Assassin’s Creed Origins y Forza Horizon 5, los cuales fueron capaces de alcanzar los 60fps, creando así una experiencia bastante sólida. Lamentablemente, esto significa que la resolución estuvo muy por debajo de los 4K que son capaces las Samsung QLED. Incluso llegaron momentos en los que este aspecto ni siquiera alcanzó los 1080p.

Claro, es importante mencionar que la sesión en la que estaba presente estaban conectadas varias televisiones diferentes, más varias PC, a un par de redes de internet. De esta forma, es probable que, siempre y cuando se tenga una conexión lo suficiente fuerte, y sin muchos dispositivos conectados a ella, el objetivo de alta resolución y 60fps logre alcanzarse, pero esto no es una garantía, y diversos factores juegan un papel para alcanzar esta promesa.

Sin duda alguna, lo que más llama la atención, es la aplicación de Xbox Game Pass. Usando el poder del Cloud Gaming, puedes acceder a un gigantesco catálogo de juegos de todo tipo de forma inmediata. Como usuario de consola, estoy acostumbrado a tener que esperar varios minutos a que un juego termine de descargarse, pero este no es el caso aquí. Solo necesitas darle un click al título que desees probar, y listo, estarás dentro de la experiencia en cuestión de segundos.

Más que la posibilidad de disfrutar de todo el catálogo de Xbox Game Pass sin la necesidad de una consola y en cualquier lado con una conexión a internet, esto es lo que más me llama la atención. Eliminar la espera de descarga para descubrir si un juego es para ti o no, es algo que seguramente muchas personas podrán apreciar. ¿Quieres ver si As Dusk Falls es para ti, pero solo tienes un par de minutos? Esto no es un problema con Cloud Gaming.

Claro, la experiencia está lejos de ser perfecta, y al final del día prefiero tener mi Xbox Series S conectado a mi pantalla, pero para aquellos que tiene la posibilidad de comprar una televisión Samsung QLED de 2022, y tengan una conexión muy estable para el internet, el requisito más importante, no deberían dejar pasar por alto esta oportunidad, la cual y está disponible en nuestra región.