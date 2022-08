El EVO es el lugar perfecto para ver el nacimiento de varias leyendas en el mundo competitivo de los juegos de pelea. Aunque siempre es impresionante ver un gran combo en acción, y ver a alguien que perdió al principio, tomar la victoria al final del día, hay momentos en donde esto se deja de lado, y es el público quien protagoniza algunos de los momentos más épicos que alguien puede presenciar. Este fue el caso durante el fin de semana, en donde una simple cinemática de inicio causó que las paredes del lugar retumbaran, y todo gracias a Dragon Ball FighterZ.

Al igual que otros juegos de peleas, Dragon Ball FighterZ cuenta con diversas cinemáticas de inicio para los diferentes personajes. A diferencia de otros títulos, la comunidad ha convertido en un pecado el saltarse estos pequeños momentos, y todo gracias al ya icónico “Grito de Cell”. Como su nombre lo indica, este es el momento al inicio del combate en donde el icónico villano grita a todo pulmón, y esto ha sido replicado por la comunidad en cada ocasión posible.

Ahora, durante el enfrentamiento entre LegendaryyPred y Shanks en el Top 8, los peleadores se saltaron esta cinemática, causando el enojo de todos los presentes. Hay que entender el contexto de esto. Primero, este fue el gran regreso del EVO a los eventos presenciales, dándole la oportunidad a la comunidad de reunirse en persona una vez más. Después, la pelea se llevó a cabo a la 1:00 AM (hora del Pacífico), por lo que la emoción de los asistentes estaba por debajo de lo normal. De esta forma, la ausencia del Grito de Cell fue un golpe fuerte para todos.

Afortunadamente, LegendaryyPred y Shanks se dieron cuenta de su error, e inmediatamente decidieron regresar a la selección de personajes para comenzar una vez más el combate, y permitieron que el Grito de Cell fuera escuchado por todos. Inmediatamente, el público se quedó callado por un par de segundos, solo para emitir el grito más grande que el EVO ha escuchado a la 1:00 AM.

If you missed it, here was Cell's scream at DBFZ Top 8 for EVO 2022 pic.twitter.com/Xj9QdI9yDM

— Shreeder4092 (@shreeder4092) August 7, 2022