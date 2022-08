¿Vale la pena jugar Tower of Fantasy?

Desde que The Legend of Zelda: Breath of The Wild regresó la grandeza de los juegos de mundo abierto en el 2017, muchas compañías han querido recrear su éxito haciendo su propia adaptación. Y esto se debe a que la gente quiere pasarse horas y horas explorando grandes terrenos y cumpliendo misiones de casi todo tipo.

El ejemplo más claro de querer explotar este tipo de jugabilidad es Genshin Impact, solo que llevando la experiencia por un camino un tanto distinto (el de un free to play con micro pagos), puesto que la historia se fue desbloqueando con el tiempo. Bajo este esquema también llegó a China, Tower of Fantasy, lanzamiento que apostaba por ir mucho más allá.

Y ahora que lo hemos probado hace poco, queremos dar nuestras impresiones después de algunas horas bajo el control.

¿Cómo llegamos a esta tierra llena de misterio?

La historia de Tower of Fantasy nos pone en los pies de un personaje que no cuenta con un nombre tal cual, dado que nosotros podremos elegir su nombre así como su género. Pues al inicio nos cuestionan si queremos que el avatar sea masculino o femenino, y en base a la decisión estos dos chicos tomarán caminos separados.

Lo que se nos plantea en inicio es que el personaje elegido es perseguido por una especie de perros infectados, los cuales al parecer quieren acabar con el protagonista como dé lugar. Así llegamos a una batalla con uno de esos canes que les triplica el tamaño a sus compañeros, hiriendo de gravedad a quién hayamos elegido.

Esto lleva a un evidente desmayo, pues una sustancia de color morado se le ha quedado impregnada, poco después de quedar inconscientes, descubrimos a dos personajes: Shirli y Zeke. Hermanos que le han salvado la vida al avatar, incluso le han resguardado en la fortaleza de la región Astra, una de las tierras dentro del mundo de Aida.

Un mapa inmenso por explorar

Como ya se mencionó anteriormente, Tower of Fantasy es un videojuego JRPG de acción con mundo abierto, mismo en el que deberemos cumplir distintos tipos de misiones. Estos pueden incluir encargos que tienen como fin subir la experiencia de nuestro personaje o simplemente proseguir con la historia principal que los desarrolladores prepararon.

Dentro del mapa, manejaremos a nuestro respectivo avatar, mismo que podemos personalizar tras algunos minutos de avanzar en la trama, podemos modificar su cabello, cara, cuerpo y más atributos. A eso le podemos sumar que se le puede equipar ropa, la cual se obtiene al cumplir misiones o haciendo su respectiva compra.

El set de habilidades del personaje principal es bastante completo, dado que cuenta con un doble salto, puede correr, moverse en todas direcciones, escalar al estilo Breath of The Wild, y por su puesto, usar unos jets para mantenerse flotando un momento en el aire; estos son movimientos básicos de todo mundo abierto contemporáneo.

Sin embargo, Tower of Fantasy agrega algunas cosas más para que se pueda sentir con identidad propia, así que el personaje puede utilizar más artefactos extra como un poder que puede mover cubos a manera de rompecabezas.

Algo que distinguía a Genshin Impact de otros juegos es el uso distintos personajes, y Tower of Fantasy no se iba a quedar fuera con esto, pues podemos usar una opción llamada simulación. Esta nos permitirá cambiar el aspecto de nuestro avatar a uno totalmente diferente, con sus respectivas habilidades, armas y demás.

Me gustó bastante que la mecánica de cambiar personajes esté presente aquí también, pero la manera de hacer el cambio es bastante larga, ya que se debe acceder a un menú y después activar al avatar. Ojalá que este proceso tan largo para estos días se cambie de alguna forma, esto podría hacerse con una actualización en la que podamos usar un shorcut.

Los dungeons pueden llevar a la grandeza

Ahora que revisamos lo básico respecto a como se compone el mundo abierto de Tower of Fantasy, es hora de pasar a algo que no le debe faltar un título de mundo abierto actual. Esto es la exploración de santuarios o mazmorras al más puro estilo de Zelda: Breath of The Wild, pero con retos que recuerdan sobre todo a Genshin Impact.

En estos sitios debemos caminar de forma lineal para liberarlo y obtener recompensas de paso, pero no todo va a ser sencillo, ya que vamos a encontrar a diferentes enemigos que nos van a obstruir la entrada. También hay sencillos puzzles que debemos descifrar para seguir avanzando, se incluyen desde accionar palancas hasta mover bloques en diferentes direcciones.

Además, hay que hacer el uso de los saltos de forma un tanto más práctica, con riscos que requieren movimientos justos como saltos hacia plataformas un tanto lejanos. No está de más comentar, que aquí no podemos escalar o usar el propulsor para caer lentamente, por lo que valerse de habilidades básicas es necesario para sobrevivir.

El terminar los dungeons nos dará buena recompensas, con cofres escondidos que llevan consigo materiales especiales para seguir forjando nuestras armas, así como algunos otros para crear equipamiento y ropajes. A eso se le agregan cristales especiales que pueden canjearse por orbes que nos dan derecho a un tiro en el gachapon.

La dificultad del juego me estaba pareciendo muy simplona a este el encuentro con los jefes de dungeon, por lo que recomiendo totalmente entrar a estas ruinas para tener un reto mucho mayor. También hay jefes en ciertas partes del mapa, y al igual que con los de dungeons, serán un gran obstáculo, a menos que lleves a un grupo de amigos en el multijugador en línea darles fin a los pocos minutos.

En general, los controles de personaje y menús son bastante cómodos, pero hay un problema para los que utilizamos un control para jugar, pues como la experiencia se enfoca mucho a la PC y móviles, será necesario usar de vez en cuando el mouse y teclado para acceder a ciertas opciones. Algo que Genshin Impact ya tiene perfeccionado en su mapeado.

De igual forma, solo se puede utilizar un mando de Xbox que se detecte de forma inmediata por el sistema operativo, así que si deseas usar de PlayStation o Nintendo Switch, deberás usar algún programa que emule al control de Microsoft.

Tal cual como jugar un anime

La parte gráfica de Tower of Fantasy es uno de los aspectos más llamativos del videojuego, pues al igual que Genshin Impact, los diseños de personajes van enfocados 100% al estilo de anime. Algunos se sienten un tanto genéricos, otros con más personalidad, al final va a ser cuestión de gustos para los jugadores.

Debo recalcar que aquí detecté un fallo muy puntual, pues en las cinemáticas los avatares principales o secundarios no presenten ningún tipo de expresiones en las caras. Por lo que se nota que los desarrolladores no le dieron tanta importancia a esos detalles, eso no es novedad en el mundo de los gacha y como sugerencia, deberían trabajarlo más.

En cuanto al mundo, está muy bien detallado, con mucha vegetación, diseños de enemigos interesantes donde puedo destacar a los jefes que parecen máquinas gigantes. Eso sí, algunas texturas de montaña no llegan a convencer del todo, pero no hay tantos fallos si no te pones a buscar minuciosamente cada sección de los terrenos.

Claro, hay fallos como uno que otro popping de la nada en cuanto a objetos y enemigos. Aunque esto podría tratarse un poco más de cuestiones técnicas. Pues si tienes un equipo de PC medianamente bueno, podría correr a gráficos decentes y al menos unos 60 cuadros por segundo, pero se pueden bajar o aumentar según tu presupuesto.

Puede ser el rival digno que Genshin Impact necesita

En conclusión, Tower of Fantasy trata de hacer todo lo que otros títulos de género pero poniendo su propio estilo, incluso añadiendo mecánicas que no se encuentran en estos para diferenciarse aún más. Esto no significa que será la quinta maravilla en cuanto se ponga disponible, pero es posible que se gane poco a poco a los usuarios.

Cuenta con una jugabilidad sólida que a muchos gustará por su grado de sencillez, además, lleva consigo muchas misiones de historia y secundarias para que el público se pierda en el gran mapa de Aida por una cantidad considerable de horas. Eso sí, para los no acostumbrados al género, podrían terminar cansados en pocos minutos.

En general, Tower of Fantasy está a apostando por convertirse en el juego de mundo abierto definitivo, algo que por ahora no ha logrado, pero se nota que esfuerzo que está detrás. Solo no olvidemos, que en algún punto será necesario hacer micropagos sí o sí para evitar horas de grinding al intentar desbloquear recompensas.

Recuerda que se lanza el próximo 10 de agosto en PC y móviles.