Aquí los primeros detalles de Pollitos en Fuga 2

Pollitos en Fuga es una de las películas animadas más amadas de este siglo. Después de décadas de espera, se ha confirmado que una secuela ya está en producción, y llegará a Netflix el próximo año. En lo que esperamos por un tráiler, se ha revelado la lista de actores que participarán en este proyecto.

Lamentablemente, la mayoría de las voces originales que participaron en Pollitos en Fuga no estará de regreso, solo Jane Horrocks interpretará una vez más a Babs, junto a Imelda Staunton como Bunty y Mac de Lynn Ferguson. Junto a estos tres actores, Chicken Run: Dawn of the Nugget contará con la participación de Zachary Levi, quien reemplaza a Mel Gibson como Rocky, y Thandiwe Newton en el lugar de Julia Sawalha como Ginger.

Junto a ellos, Bella Ramsey se une como Molly, la hija de Rocky y Ginger. Josie Sedgwick-Davies será Frizzle, David Bradley en el rol de Fowler, Romesh Ranganathan se encargará de Nick, Daniel Mays le dará vida a Fetcher y Nick Mohammed como Dr. Fry

Esta es la sinopsis de la secuela:

“Chicken Run: Dawn of the Nugget nos presenta a Ginger después de finalmente haber encontrado su sueño: una isla santuario pacífica para todo el rebaño, lejos de los peligros del mundo humano. Cuando ella y Rocky dan a luz a una niña llamada Molly, el final feliz de Ginger parece completo. Pero de vuelta en el continente, toda la especie de pollo se enfrenta a una nueva y terrible amenaza. Para Ginger y su equipo, incluso si eso significa poner en riesgo su propia libertad ganada con tanto esfuerzo, ¡esta vez, están irrumpiendo!”

Por último, Aardman Animations, el estudio de animación stop-motion, ha confirmado que una nueva película de Wallace & Gromit ya está en producción, y se estrenará en los cines en algún punto de 2024. En temas relacionados, Netflix habla sobre la compra de Activision Blizzard. De igual forma, una serie de Godzilla llegará a Disney+.

Vía: The Hollywood Reporter