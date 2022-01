Falta exactamente una semana para el lanzamiento de Uncharted: Legacy of Thieves Collection en PlayStation 5, por lo que Sony ha decidido lanzar su tráiler de lanzamiento, el cual nos muestra a Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy en todo su esplendor. Como seguramente te imaginas, este material se enfoca en algunos de los momentos más memorables de ambos juegos, así que te sugerimos evitarlo en caso de que nunca antes lo hayas jugado.

Por si ya lo habías olvidado, existe una opción que te permite mejorar tu copia de PS4 a PS5, pero no será gratis. Si ya tienes la versión de PS4 de a Thief’s End o The Lost Legacy, la mejora te costará $10 dólares. Solo es necesario tener uno de ellos, y en caso de que te falte uno de los dos, lo obtendrás de forma gratuita como parte de la colección para PS5. Sin embargo, las versiones de PS Plus no están incluidas dentro de la oferta. En solitario, esta colección remasterizada tiene un precio de $49.99 dólares.

Podrás elegir entre tres diferentes modos de juego: Fidelity Mode corre estos juegos en resolución nativa de 4K a 30 cuadros por segundo, Performance Mode va a 60FPS, y Performance+ los corre a 120FPS en resolución 1080p.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection llega a PS5 el próximo 28 de enero.

Nota del editor: A pesar de haber jugado ambos juegos durante sus respectivos lanzamientos en PS4, definitivamente les estaré dando una segunda vuelta en estas versiones remasterizadas. De por sí estos títulos se veían increíble cuando salieron hace años, ahora no quiero imaginarme cómo se verán en PS5.

Via: PlayStation