Como ya se sabía, Uncharted 4: A Thief’s End, así como The Lost Legacy, llegarán a PS5 y PC el próximo año en el paquete de Legacy of Thieves Collection. De esta forma, PlayStation ha revelado más información respecto al rendimiento técnico y la forma de mejorar la versión de PS4 a la de nueva generación.

Para comenzar, Uncharted: Legacy of Thieves Collection tendrá tres modos diferentes de rendimiento en PlayStation 5. Estos son:

-Modo de fidelidad: 4K 30 FPS

-Modo de rendimiento: 60 FPS

-Rendimiento + Modo: 1080p 120 FPS

Junto a esto, los usuarios de PS5 podrán disfrutar de tiempos de carga reducidos gracias a la SSD de la consola. De igual forma, el audio 3D ya está incluido, pero necesitarás una televisión o audífonos compatibles con esta tecnología. Por último, los jugadores también se sumergirán más en esta experiencia gracias al uso del DualSense con triggers adaptativos y retroalimentación háptica.

Si bien puedes adquirir Uncharted: Legacy of Thieves Collection por $49.99 dólares, tanto físico como digitales, aquellos que tengan ya en su poder Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy o el paquete de PS4 que incluye estos dos títulos, podrán pagar solo $10 dólares para acceder a la colección en PS5. Sin embargo, aquellos que descargaron Uncharted 4 gracias a PlayStation Plus, no podrán hacer uso de esta actualización.

Por si fuera poco, aquellos que adquieran una copia de esta colección antes del 3 de febrero de 2022, recibirán un boleto para ver la película de Uncharted. Sin embargo, esto solo es válido para las personas que vivan en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. De igual forma, se ha reafirmado que el multiplayer de Uncharted 4 no estará disponible en esta colección.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection llegará al PS5 el próximo 28 de enero de 2022. Por otro lado, se espera que la versión de PC esté disponible en algún punto del próximo año. En temas relacionados, aquí puedes saber cuándo llegará la película de Uncharted a México. De igual forma, Naughty Dog seguirá haciendo más juegos de esta serie.

Nota del Editor:

Esta colección luce como una actualización bastante estándar, y enfocada a aquellos que no tuvieron la oportunidad de disfrutar de estos dos títulos en PS4. Si ya experimentaste estas aventuras, no hay un gran incentivo, fuera de lo visual, para dar el salto a las versiones de PS5.

Vía: PlayStation