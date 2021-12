Guía de regalos 2021: Consolas

La temporada navideña ha llegado. Es momento de dar y recibir, y no hay mejor regalo que una consola de videojuegos. Desde las nuevas plataformas que nos dan acceso a títulos con un estupendo estilo visual, hasta aquellas que ya tienen un tiempo en el mercado, pero ofrecen una extensa librería de juegos. Es así que aquí te presentamos nuestra guía de regalos enfocada en consolas.

Xbox Series S – Actualmente a $6,699 pesos.

Esta es la opción más accesible para entrar a la nueva generación. Combina esta consola con una suscripción a Xbox Game Pass, y tendrás a tu disponibilidad un catálogo sumamente extenso de juegos, tanto de juegos third como first party.

Nintendo Switch 1.1 + Mario Kart 8 Deluxe + 3 Meses Nintendo Online – Actualmente a $7,773 pesos.

Nunca es tarde para tener un Nintendo Switch, y este paquete es uno de los mejores que puedes encontrar en este momento, ya que también incluye Mario Kart 8 Deluxe, una gran opción para esta época, y tres meses de Switch Online.

Nintendo Switch Lite – Azul Turquesa – Actualmente a $5,299 pesos.

La opción más accesible de la familia del Switch en este momento, y una consola que seguramente es atractiva para todos aquellos que solo quieren jugar en modo portátil.

Nintendo Switch OLED – Actualmente a $9,999 pesos

La más reciente consola de Nintendo tal vez no mejore mucho la experiencia casera, pero es la mejor forma de disfrutar de los juegos en forma portátil.

PlayStation 4 – Mega Pack 18 – Actualmente a $8,499 pesos.

Un PlayStation 4 nos da acceso a cientos de juegos, y este paquete incluye Ghost of Tsushima, God of War y Ratchet & Clank, tres títulos que todos los fans de esta compañía deben de tener.

PlayStation Classic – Actualmente a $1,724 pesos.

Disfruta del legado del primer PlayStation con 20 juegos clásicos, como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Persona, Twisted Metal y muchos más.

Game & Watch: The Legend of Zelda – Special Limited Edition – Actualmente a $1,259 pesos.

Sin duda alguna, una buena opción para celebrar el aniversario de esta serie. Esta pequeña consola ofrece el original The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventures of Link, y Link’s Awakening.

Xbox Series X

Esta es la consola más poderosa del momento. Si quieres disfrutar de las mejores versiones de los títulos third party, esta es tu opción. De igual forma, la oferta de Xbox cada vez es mejor.

PlayStation 5

Con tecnología como el DualSense y el Audio 3D, el PS5 es una gran opción para todos los jugadores que desean experimentar todas las exclusivas que esta generación tiene para los fans de esta compañía.

