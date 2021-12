Aunque The Game Awards es un evento que se enfoca en la entrega de premios a lo mejor de los últimos 12 meses, esta también en la última gran celebración del año, por lo que siempre hay anuncios sumamente importantes. Si bien aún se desconoce qué tipo de revelación estarán presentes en unos días, parece que una de estas está relacionada con Sonic y su próxima entrega.

Hace un par de meses se reveló que SEGA ya está trabajando en un nuevo juego de Sonic the Hedgehog. Pese a que la compañía japonesa no ha compartido más información al respecto, filtraciones han señalado que este título llevaría el nombre de Sonic Frontier. Ahora, recientemente se reveló el sitio oficial de esta entrega, aunque por el momento no está activada. Por si fuera poco, una reciente conversación entre Geoff Keighley, organizador de The Game Awards, y la cuenta oficial del erizo azul, señala que por fin esta semana tendremos más información respecto a Sonic Frontier.

Thanks, we'll see you there! — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 6, 2021

Considerando el tipo de revelaciones que usualmente se presentan en The Game Awards, en unos días podríamos ver un tráiler cinemático que confirme la siguiente aventura en 3D de este personaje. Solo esperemos que este título logre estar a la par de los buenos juegos de la serie, y no termine siendo algo como Sonic Forces.

The Game Awards se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre de 2021. En temas relacionados, así se ve la colaboración entre Sonic y Monster Hunter Rise. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Sonic Colors Ultimate.

Vía: Sonic