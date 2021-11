Aquí el primer vistazo de Sonic en Monster Hunter Rise

Después de varios meses de espera, el día de hoy, Capcom por fin decidió revelar más información sobre la colaboración entre Monster Hunter Rise y Sonic the Hedgehog. Como ya se esperaba, esto solamente está limitado a un par de skins para el cazador principal.

Por medio de un nuevo tráiler se ha confirmado que esta colaboración estará disponible el próximo 26 de noviembre. Aquí, los jugadores podrán realizar una nueva cacería especial, esto con el objetivo de conseguir un ítem especial que permite crear una armadura inspirada en Sonic para el cazar principal y el Palico, así como un traje de Tails para el Palamute.

OH YEAH! @Sonic_Hedgehog collaboration coming in FAST!

Available to all #MHRise players starting November 26. pic.twitter.com/7yu9vyN8Et

— Monster Hunter (@monsterhunter) November 17, 2021