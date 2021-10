Monster Hunter Rise no tendrá cross-play

Monster Hunter Rise ya lleva varios meses en Nintendo Switch. Afortunadamente, esta no será la única plataforma en donde podremos encontrar este título, ya que a principios del próximo año esta entrega llegará a PC. Aunque muchos esperaban que el cross-play estuviera disponible entre la consola híbrida y PC, Capcom ha revelado que este no será el caso.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Capcom ha revelado que las funcionalidades de cross-play y cross-save entre Nintendo Switch y PC no estarán disponibles. Recordemos que la compañía japonesa había lanzado una encuesta para averiguar la opinión del público al respecto. Esto fue lo que comentaron:

We’ve heard your requests for Cross-Save / Cross-Play for #MHRise & #Sunbreak, but unfortunately, after looking into it throughout the development process, we found we are unable to implement it this time. As always, we appreciate your continued feedback and support.

— Monster Hunter (@monsterhunter) October 11, 2021