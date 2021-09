Sonic llegará a Monster Hunter Rise

Durante los últimos meses hemos visto como Monster Hunter Rise ha recibido contenido inspirado en las series de Capcom. Desde Okami, pasando por Street Fighter, hasta Mega Man. Si bien esto continuará en un futuro con la aparición de Arthur de Ghost and Goblins, el día de hoy se anunció que Sonic the Hedgehog también estará presente en este juego.

Durante la presentación de Capcom en TGS 2021, se confirmó que una colaboración con Sonic the Hedgehog, en conmemoración por su 30 aniversario, ya está en desarrollo. Aunque por el momento no hay detalles, se mencionó que este contenido será diferente en comparación con lo que hemos visto hasta el momento. Si bien no se ha revelado algo en específico, parece que esto irá más allá de una simple armadura azul con forma del erizo.

Por otro lado, el próximo 29 de octubre llegará una colaboración con Ghosts ‘n Goblins Resurrection. Aquí, los jugadores podrán completar un evento especial, con el cual recibirán el material necesario para fabricar una armadura que transforma al cazador en Arthur. Junto a esto, la música de este juego será incluida en Monster Hunter Rise.

Afortunadamente, esto no fue todo lo que Capcom presentó, ya que también se confirmó la fecha de lanzamiento para Monster Hunter Rise en PC, y aquí puedes conocer esta información.

Vía: Capcom