Back 4 Blood hará mejoras al modo en solitario

Faltan solamente unas cuantas horas para el lanzamiento global de Back 4 Blood, sin embargo, este es un juego que debes jugar sí o sí con amigos. Lo anterior lo decimos porque aquí en Atomix ya lo estuvimos jugando, y podemos confirmar que su modo single-player está sumamente olvidado.

¿Por qué decimos esto? Para empezar, jugar con la inteligencia artificial no es nada divertido, y en segundo lugar, porque es prácticamente imposible progresar cuando juegas por tu cuenta. El siguiente mensaje te aparece cuando lanzas el modo single-player:

Así que sí, como puedes ver, jugar de forma solitaria no ofrece ningún tipo de progresión. La buena noticia es que sus desarrolladores ya están trabajando en una solución a todo esto:

❗ Attention Cleaners! ❗

We have heard your frustrations about progression in solo mode and are discussing ways to address the issue. Thank you for your patience and feedback at this time – we’ll have more news as we strategize on potential ways to make it happen.

— Turtle Rock Studios is Hiring (@TurtleRock) October 9, 2021