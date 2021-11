Xbox Cloud Gaming llega hoy a consolas

El día finalmente ha llegado pues Xbox anunció que Xbox Cloud Gaming ya se encuentra disponible oficialmente en Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Los miembros del programa Xbox Insiders ya habían tenido oportunidad de probar esta nueva función, pero actualmente ya llegó para el resto de los usuarios.

Esto significa que los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate podrán acceder a las versiones de la nube de ciertos juegos de Xbox vía la aplicación de Game Pass, dándoles oportunidad de disfrutarlos vía streaming en lugar de tener que descargarlos.

Y sí, esto también significa que los usuarios de Xbox One podrán disfrutar de ciertos títulos exclusivos de Series X y S en esta consola. En este primer lote tenemos cosas como The Medium, The Riftbreaker y Recompile. En el futuro también se añadirán otros títulos como Microsoft Flight Simulator, que estará disponible en Cloud Gaming en algún punto de 2022.

Nota del editor: Xbox definitivamente está empezando a cumplir con muchas de las promesas que nos hicieron durante el lanzamiento del Series X|S. A lo largo de este año hemos visto un montón de novedades para toda la familia de consolas Xbox, y seguro que veremos más en el futuro.

Via: Xbox