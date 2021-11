Marvel’s Guardians of the Galaxy todavía no tiene ni un mes en el mercado, pero sus desarrolladores en Eidos Montreal ya han lanzado un par de parches que prometen mejorar la experiencia. El más reciente hace más que eso, ya que también añade ray tracing en consolas de nueva generación, así como unos cuantos ajustes adicionales.

We’re deploying a new patch on PlayStation & Xbox today. Along with fixes for various issues, it’s bringing:

☀️ Ray Tracing Mode for PS5 and Series X

🔓 Uncapped framerate option for Series S

Aunque la lista completa de novedades es bastante extensa, lo que destaca aquí es sin duda alguna el ray tracing para PS5 y Series X, y la posibilidad de poder jugar a 60FPS en Xbox Series S. Anteriormente, los jugadores en esta consola solo estaban limitados a 30FPS, pero eso cambio tras la más reciente actualización.

Eidos Montreal no se olvidó de las consolas de pasada generación, pues este parche promete un mejor rendimiento y estabilidad específicamente en la versión de PlayStation 4, que aparentemente estaba teniendo unos cuantos problemas exclusivos.

Si todavía no le entras a Marvel’s Guardians of the Galaxy, acá ya puedes echarle un vistazo a nuestra reseña escrita para que conozcas el por qué no deberías brincarte esta nueva propuesta de Square Enix y Eidos Montreal.

Nota del editor: Este fue un juego que disfrute bastante, sin embargo, creo que sí le falto una última pulida. Aunque la experiencia base es increíble, tiene unos cuantos errores y bugs difíciles de ignorar. Bien por sus autores que siguen apoyándolo.

