El Ultra Instinto fue introducido desde Dragon Ball

Dragon Ball Super nos mostró facetas de estos héroes que anteriormente no habíamos visto, pero quizás uno de los puntos más importantes fue el poder ver a Goku alcanzar un nuevo nivel de poder gracias al Ultra Instinto. Esta transformación le dio lo que necesitaba para triunfar en el Torneo del Poder, pero ¿sabías que ya había sido insinuada desde la primera historia de la serie?

Via Twitter, el usuario AGarsine puso en evidencia lo anterior. Y es que cuando Goku todavía era un niño, el Señor Popo le estaba enseñando cómo ocultar su chi, y este proceso a coincidió con algunos de los pasos necesarios para alcanzar el Ultra Instinto.

The fact that Ultra Instinct was hinted waaay back in early Dragon Ball shows how good Super is in terms of continuity. Popo’s teachings to Goku are very underrated and is the key to learning the Angel’s speciality technique.#DragonBall #DragonBallSuper #Goku pic.twitter.com/Ta4oYytoxa

— Anand Garsine (@AGarsine) November 10, 2021