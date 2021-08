Evan Wells y Neil Druckmann, co-presidentes de Naughty Dog, mencionaron que el estudio seguirá trabajando en juegos single-player que tengan un fuerte enfoque en su aspecto narrativo. A diferencia de otros publishers, mencionan que Sony no los ha obligado a cambiar su enfoque hacia tendencias más populares, como los infames “juegos como servicio” y los free-to-play.

Cuando Game Informer les preguntó si todavía veríamos juegos con historia en el futuro de Naughty Dog, Wells dijo que “absolutamente.”

“Está en nuestro ADN contar estas historias. Y lo seguiremos haciendo. Las experiencias para un solo jugador son muy queridas para nosotros. Es lo que atrajo a mucha gente a Naughty Dog, y lo que los inspira, así que creo que lo seguiremos haciendo mientras podamos. Nunca ha habido alguna instrucción de Sony respecto a esto. Tanto nosotros como ellos saben que cuando trabajas en algo que realmente te apasiona, el resultado final será increíble.”

De igual forma, Game Informer también les preguntó si veríamos nuevas IPs por parte el estudio o si seguirían trabajando en las que ya tienen.

“Creo que existe mucha emoción al desarrollar una nueva IP, pero todavía hay mucho amor por series como Uncharted y The Last of Us, y creo que seguirán viendo ambos tipos de proyecto por parte nuestra en un futuro.”

Actualmente Naughty Dog se encuentra trabajando en el apartado multiplayer de The Last of Us, el cual ellos describen como “una experiencia narrativa a través de interacciones con otros jugadores.”

Via: Game Informer