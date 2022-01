Call of Duty podría abandonar los lanzamientos anuales

Si bien Call of Duty seguirá siendo una franquicia multiplataforma después del acuerdo entre Activision Blizzard y Microsoft, parece que el futuro de esta IP podría tener otro drástico cambio. Sucede que, de acuerdo con Bloomberg esta popular serie de disparos en primera persona podría dejar de lado los lanzamientos anuales para liberar un poco la fatiga entre los jugadores.

No es ningún secreto que en años recientes la comunidad de Call of Duty ha estado sintiendo cierta fatiga sobre estos juegos, y muchos usuarios consideran que su calidad ha caído drásticamente como resultado de estos lanzamientos anuales. Aparentemente, los altos ejecutivos de Activision Blizzard están conscientes sobre esto y ya han tenido conversaciones para alejarse de estos estrenos año tras año.

En concreto, los distintos desarrolladores que trabajan en la franquicia de Call of Duty consideran que la IP podría beneficiarse enormemente si se le da un poco más de tiempo entre cada lanzamiento, sin mencionar que esto también tendría consecuencias positivas para la comunidad. Por ahora, Activision Blizzard no ha dicho nada sobre esto, y considerando que un nuevo Call of Duty estaría llegando a finales de este año, es probable que no vayamos a tener confirmación de esta noticia hasta tiempo después.

Nota del editor: Estoy de acuerdo en que últimamente los juegos de Call of Duty ya se sienten como productos bastante flojos. Sí, hay un alto valor de producción para cada uno de ellos, pero la fórmula necesita revitalizarse y cambiar a un modelo de desarrollo más extenso ciertamente ayudaría con esto.

Via: Bloomberg