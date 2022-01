Hace unas cuantas semanas te platicamos que la exposición de Van Gogh Alive ya estaba disponible en México. Todavía estás a tiempo de visitarla, solo ten en cuenta que su estancia en nuestro país no será permanente puesto que abandonará tierras mexicanas el próximo 8 de agosto. ¿No sabes si vale la pena o no? Acá te dejamos con unas cuantas razones para que no te la pierdas.

Por si no lo sabías, Van Gogh Alive es una exposición interactiva, en donde experimentarás todo tipo de emociones tan pronto como entres. Además de la iluminación y los sonidos, también habrá imágenes y aromas para estimular todos tus sentidos.

La exposición cuenta con uno de los mejores sistemas multipantallas allá fuera, por lo que en todo momento estarás envuelto en la experiencia y podrás disfrutar de obras como La Noche Estrellada, El Autoretato, El Almendro en Flor y muchas más. No solo eso, sino que también podrás conocer muchos de los paisajes que inspiraron al autor durante su vida.

Las pinturas de Van Gogh tuvieron una considerable evolución y podrás ser testigo de ella a través de sus diferentes pinturas, así como el estilo japonés que inspiró a muchas de ellas. De igual forma, harás un recorrido introspectivo por la escritura de sus cartas.

Por supuesto, también hay una amplia tienda de souvenirs en donde podrás conseguir todo tipo de accesorios como paliacates, bufandas, cojines, libretas y muchas cosas más. Los amantes de Van Gogh no querrán perderse de ella. Una vez que la exposición llegue a su fin el 8 de agosto, ya no volverá a presentarse en la Ciudad de México, por lo que verdaderamente se trata de una oportunidad única.

Via: Chilango