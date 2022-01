Godzilla tendrá una serie live-action en Apple TV+

Si pensabas que Godzilla vs. Kong era la culminación del MonsterVerse creado por Legendary Pictures, entonces estás muy equivocado. Resulta ser que Godzilla tendrá su propia serie live-action en Apple TV+, la cual expandirá mucho más este universo cinematográfico al darnos detallados vistazos hacia el resto de todas estas gigantescas criaturas y monstruos.

La noticia fue compartida vía Twitter, en donde la cuenta oficial de Legendary publicó el siguiente mensaje:

We’re thrilled to announce the #Monsterverse is expanding with an all-new original live action series for @AppleTVPlus featuring #Godzilla and the Titans that will explore the mythic legacy of a world in which monsters are real. pic.twitter.com/0L9Om9DyJp

— Legendary (@Legendary) January 20, 2022