Aquí el nuevo adelanto del anime de The World Ends With You

Tal y como se nos había prometido la semana pasada, ya tenemos nuestro primer adelanto del anime de The world Ends With You. El primer episodio de este anime acaba de estrenarse justo el día de hoy en Japón, y para que no te quedes con las ganas de saber qué tal está, aquí puedes ver un breve preview.

Durante los próximos siete días tendremos una campaña publicitaria sobre este anime, aunque se desconoce exactamente lo que van a mostrar. Recordemos que The World Ends With You: The Animation llegará a Japón en 2021 y Funimation se hará cargo de la localización en Occidente.

Fuente: Square Enix