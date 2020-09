Un adelanto del anime de TWEWY será transmitido la siguiente semana

Todos aquellos que esperan con ansias el anime de The World Ends With You podrán gozar de un adelanto la próxima semana. El viernes 18 de septiembre se transmitirá en Japón una parte del primer episodio de esta serie, y a partir de ese día comenzará una campaña publicitaría que durará siete días.

Por el momento, este adelanto solo está confirmado para Japón, y se desconoce si algo similar sucederá en occidente. De igual forma, la cuenta de Twitter del anime promete una campaña publicitaría con una duración de siete días. Sin embargo, por el momento se desconoce qué tipo de información será revelada en este periodo de tiempo.

El anime de The World Ends With You llegará a occidente gracias a Funimation y, considerado que esta compañía ya cuenta con presencia en México y Brasil, es posible que veamos esta serie en nuestra región en un futuro. Este anime estará disponible en 2021, y aquí está su primer tráiler.

Vía: Siliconera